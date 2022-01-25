Роспотребнадзор готовит рекомендации предприятиям о регулярном тестировании на коронавирус

Периодичность тестирования будет зависеть от численности работников Фото: REUTERS

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций работодателям по тестированию сотрудников на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, в документе говорится, что периодичность тестов будет зависеть от численности работников.

Так, если в компании менее 500 сотрудников, тестирование нужно проводить дважды в неделю, от 500 до 1000 – раз в неделю, свыше 1000 – раз в две недели. Исключение составляют работники, которые трудятся удаленно.

Представитель Роспотребнадзора уточнил, что документ носит рекомендательный характер. По его словам, он ориентирован на предприятия, которые будут добровольно проводить тестирование сотрудников на COVID-19. Проект находится на стадии обсуждения, уточнил источник.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые войск радиационной, химической и биологической защиты создали новый способ тестирования коронавируса, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-тестов.

Авторы разработки использовали для определения ковид-статуса новый набор реагентов, состав которого не разглашается. Он отличается способностью инактивировать вирус за одну минуту, благодаря чему к исследованию можно приступить почти сразу после проведения теста.