Главе Минтруда Котякову предложили освобождать от работы россиян с простудой

Владимир Петров считает необходимым освобождать от работы россиян с простудой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил министру труда России Антону Котякову письмо, в котором предложил освобождать от работы на три дня россиян с простудой. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте обращения говорится, что для разгрузки медиков целесообразно позволить работникам, почувствовавшим симптомы простуды, провести дома на самостоятельном лечении без оформления больничного листа.

По словам Петрова, это также избавит простывших россиян от риска подхватить в очереди к терапевту более серьезное заболевание, в том числе коронавирус.

Автор инициативы уверен, что введение такой практики повысит эффективность профилактики коронавируса благодаря разделению потоков больных с "легкими" простудными симптомами и более тяжелыми случаями заболеваний.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор заявил, что привитые от коронавируса легко переносят штамм "омикрон", испытывая симптомы обыкновенной простуды.