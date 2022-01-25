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В мире25 января 2022 6:31

Токаев освободил от должности председателя ЦИК Казахстана

Теперь этот пост займет экс-член Сената страны Нурлан Абдиров
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева. Теперь этот пост займет Нурлан Абдиров. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

- Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, — гласит текст сообщения.

Кроме того, Токаев прекратил полномочия Нурлана Абдирова в качестве члена Сената.

Напомним, 20 января 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал распоряжение освободить от занимаемой должности замминистра обороны Дарына Туякова. Информация об этом появилась на официальном сайте президента.

А 19 января Токаев назначил нового министра обороны. Президент Казахстана объяснил смещение с поста прежнего министра Мурата Бектанова «неуверенным и безынициативным» руководством вооруженными силами во время январских беспорядков.