Обозреватель Forbes заявил о бесполезности ПВО Украины против авиации России

В США заявили о бесполезности ПВО Украины против авиации России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский военный корреспондент, обозреватель Дэвид Акс в статье для Forbes заявил о бесполезности противовоздушной обороны (ПВО) Украины против авиации России.

Специалист указал на то, что российские Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 вооружены крылатыми ракетами, и бомбардировщикам даже не нужно будет пересекать границу. Именно поэтому ПВО Украины бесполезна.

- Теоретически можно сбивать крылатые ракеты. Но это малоосуществимо. Каждый раз, когда американцы наносили удары крылатыми ракетами, большая их часть проходила мимо ПВО, — отметил Акс.

Обозреватель добавил, что защищаться от таких атак нужно «пассивно». То есть постоянно перемещаться или окапываться.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.