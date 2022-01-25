Эпидемиолог рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"

Прививка от коронавируса снижает риск заразиться "омикроном" и уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания Фото: REUTERS

Все люди, не контактировавшие ранее с коронавирусной инфекцией, предрасположены к заражению новым штаммом COVID-19 "омикрон". Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном", - констатировал Горелов.

Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что тяжелее всего заражение штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" перенесут люди, у которых ослаблен иммунитет и граждане, не прошедшие вакцинацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что от других штаммов коронавирусной инфекции "омикрон" можно отличить по отсутствию боли в груди и нескольким другим признакам.

По его словам, также для "омикрона" характерны сильная боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Зачастую это сопровождается высокой температурой, сильной слабостью и головной болью, перечислил эксперт.