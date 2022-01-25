Умер Юрий Поройков, автор песен Эдиты Пьехи и Михаила Боярского

Поэт Юрий Поройков в 2007 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Умер Юрий Поройков, известный российский поэт и журналист, написавший стихи к песням "Помолчим" Эдиты Пьехи и "Воспоминание" Михаила Боярского. Об этом сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По его словам, Юрий Поройков скончался в своей квартире в Москве. Смерть наступила по естественным причинам. Ему было 86 лет.

Юрий Поройков - заслуженный работник культуры РСФСР и Республики Башкортостан и лауреат Бунинской премии.

Он написал также написал текст для песен "Берега" и "Когда-нибудь" Павла Смеяна, "Заповедная страна" Екатерины Семёновой, "Моя планета" Ларисы Долиной, "Нагадали" Ольги Зарубиной, "Остановись" Алексея Глызина.

В 1986 году вышел сборник песен "Заповедная страна", в котором представлены композиции на стихи, написанные Юрием Поройковым.