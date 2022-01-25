Новый проект о поставках газа из России в Китай почти подготовлен

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Переговоры между Россией и Китаем о новом проекте поставок в КНР природного газа с Сахалина и Дальнего Востока сейчас достигли "высокой степени готовности". Об этом сегодня, 25 января в ходе пресс-конференции заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов, передает ТАСС.

Он пояснил, что один из проектов в этой сфере предполагает создание западного маршрута поставок природного газа – через Монголию. Другой проект предусматривает поставки природного газа с месторождений дальневосточного региона, в частности, острова Сахалин. Есть также третий проект, который в настоящий момент обсуждается "в высокой степени готовности", уточнил посол.

Андрей Денисов подчеркнул, что партнерство двух стран в энергетической сфере – глубокое и разностороннее. Китаю и России удалось создать энергетический альянс, то есть "широкую программу сотрудничества по разнообразным направлениям в сфере энергетики", добавил он.

Кроме этого, посол подчеркнул, что энергетика выступает «базой партнерства двух стран в материальной сфере".

Напомним, в настоящее время природный газ в Китай транспортируется по газопроводу "Сила Сибири". Сырье поставляется с Чаядинского месторождения и направляется также жителям Дальнего Востока. В конце 2022-го года подача газа в "Силу Сибири" будет идти еще с одного месторождения – Ковыктинского (на его основе создается Иркутский центр газодобычи).

Как ранее сообщал Kp.ru, по мнению зарубежного издания DailyExpress, российскому президенту Владимиру Путину удалось "перехитрить" европейские страны в ситуации с газом. Обозреватель Энтони Ашкенази выразил мнение, что российский лидер сделал это благодаря увеличению поставок газа в Китай.