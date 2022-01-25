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Здоровье25 января 2022 7:54

Посол России в КНР заявил, что Китай де-факто признал российские вакцины от коронавируса

Андрей Денисов отметил, что российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине пользуются теми же правами, что и остальные
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Российские вакцины от коронавируса в Китае неформально признали

Российские вакцины от коронавируса в Китае неформально признали

Фото: REUTERS

Неформальное признание Китаем российских вакцин от коронавируса уже состоялось, заявил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов во вторник, 25 января 2022 года.

Дипломат обратил внимание, что спортсмены из России, привитые российскими вакцинами, на Олимпиаде в Пекине пользуются теми же правами, что и остальные.

"Я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось", - уточнил Денисов.

По его словам, речь идет не только о российских прививках, но и о вакцинах из других стран, так как дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с отсутствием вакцинации препаратами КНР (в Китае официально не признаны иностранные вакцины) не введены ни для одного спортсмена, участвующего в Олимпийских играх.

Как ранее писал "КП-Спорт", XXIV зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в столице Китая Пекине с 4-го до 20 февраля. Во время соревнований будут действовать жесткие антиковидные меры. Сборная России выступит в Пекине под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России из-за санкций, которые были наложены Спортивным арбитражным судом (CAS) из-за нарушения антидопинговых правил.