Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского

Марина Коташенко и Александр Градский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального представителя МВД России Ирины Волк.

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа", - рассказала Ирина Волк.

По словам Волк, задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Правоохранительные органы продолжают розыск остальных участников разбойного нападения.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на Марину Коташенко.

Напомним, 16 января неизвестные напали на вдову российского певца и композитора Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей. По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, это произошло в подмосковном Наро-Фоминске.

Угрожая оружием, преступники заставили вдову певца ехать домой, в элитный поселок. Под дулом пистолета Марине пришлось открыть грабителям двери дома и отдать все ценности, какие были внутри.