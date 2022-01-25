«Ведомости»: Минздрав России приостановил закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона»

Минздрав России приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКорона» Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения России приостановило закупки и поставки вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

- Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины, — цитируют сотрудника одного из российских научных институтов «Ведомости».

В Государственной думе и российской фармацевтической компании также уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.

Уточняется также, что в 2022 году не было запросов на производство данной вакцины.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что неформальное признание Китаем российских вакцин от коронавируса уже состоялось. Дипломат обратил внимание, что спортсмены из России, привитые российскими вакцинами, на Олимпиаде в Пекине пользуются теми же правами, что и остальные. По его словам, речь идет не только о российских прививках, но и о вакцинах из других стран, так как дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с отсутствием вакцинации препаратами КНР (в Китае официально не признаны иностранные вакцины) не введены ни для одного спортсмена, участвующего в Олимпийских играх.