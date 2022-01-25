Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила работу из-за аварии в энергосистеме Центральной Азии

На юге Казахстана Шардаринская ГЭС приостановила работу из-за аварии в энергосистеме Центральной Азии Фото: Иван МАКЕЕВ

Шардаринская гидроэлектростанция (ГЭС) на юге Казахстана снизила нагрузку с 30 МВт до 0 МВт из-за аварии в энергосистеме Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Самрук-Энерго».

До этого произошло выделение Алма-Аты и алма-атинского энергоузла на изолированную работу из-за аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, которые связывают регион с северной и южной частями энергосистемы. Информации и причинах произошедшего пока нет.

Напомним, во вторник, 25 января 2022 года, в нескольких городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии начались перебои с электричеством. В Казахстане проблемы наблюдаются в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Также без света остались и южные регионы страны. В узбекском Ташкенте наблюдаются проблемы с электроэнергией с 11:00 по местному времени. Из-за этого в городе перестал метрополитен. На улицах города из-за отключения светофоров движение регулируют инспекторы ДПС. При этом мобильная связь и интернет продолжают работать. В Киргизии проблемы с электричеством зафиксированы в двух городах — Бишкеке и Оше. В столице также нет воды.