Комитет Совфеда по социальной политике поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

После индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 18 984 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на одобрил поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании в среду, 26 января.

Напомним, ранее в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%. Однако в начале января пришли точные данные об инфляции за прошлый год - цены в стране выросли на 8,39%. Поэтому и было принято решение увеличить пенсии дополнительно, с "запасом".

В прошлом году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации он увеличится до 18 984 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минфине уточнили общую сумму: на дополнительную индексацию пенсий (повышение с 5,9% до 8,6%) в 2022 году потребуется 172 млрд рублей. Всего на повышение пенсий уйдет около 550 млрд рублей.