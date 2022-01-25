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Экономика25 января 2022 8:47

Комитет Совфеда по социальной политике поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

Размер выплаты увеличился с 1 января 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
После индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 18 984 рублей

После индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 18 984 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на одобрил поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании в среду, 26 января.

Напомним, ранее в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%. Однако в начале января пришли точные данные об инфляции за прошлый год - цены в стране выросли на 8,39%. Поэтому и было принято решение увеличить пенсии дополнительно, с "запасом".

В прошлом году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации он увеличится до 18 984 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минфине уточнили общую сумму: на дополнительную индексацию пенсий (повышение с 5,9% до 8,6%) в 2022 году потребуется 172 млрд рублей. Всего на повышение пенсий уйдет около 550 млрд рублей.