На нескольких улицах Ижевска могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта

В Ижевске планируется открыть несколько выделенных полос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный автобусный перевозчик Ижевска АО «ИПОПАТ» предложил организовать выделенные полосы для движения общественного транспорта на участках пяти городских улиц. С таким предложением перевозчик обратился в Минтранс Удмуртии, Госавтоинспекцию и Управление благоустройства и охраны окружающей среды городской администрации, сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На улице Ленина, по которой ходят автобусы №40, 79, 28, 281, «выделенка» может появиться уже этой весной», - пишет издание.

На улице Ленина «выделенку» предлагают ввести на участке от 40 лет Победы до Орджоникидзе и от Орджоникидзе до Халтурина; на улице Кирова – от 30 лет Победы до Горького; на улице Пушкинской – от Кирова до 10 лет Октября; на улице Промышленной - от Восточной по Орджоникидзе до пересечения с улицей 40 лет Победы и в обратном направлении от пересечения 40 лет Победы - Орджоникидзе до пересечения Промышленной – Восточной; на улице Удмуртской – от Базисной до Кирова.

По словам гендиректора предприятия Руслана Гиниятова, сейчас на указанных автобусных маршрутах возникают сложности, вызванные автомобильными заторами на улицах Ленина, Кирова, Пушкинской и Промышленной. Особенно трудно передвигаться на общественном транспорте бывает в часы пик.

Ожидается, что новые "выделенки" будут работать не круглосуточно, а только с 7:00 утра до 19:00.

Добавим, что на текущий момент организация выделенной полосы на улице Ленина предварительно уже одобрена в тестовом режиме.