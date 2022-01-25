"Ничего, кроме требований и обвинений": немцы раскритиковали Кличко за слова о предательстве

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое издание Der Spiegel разместило материал, посвященный высказываниям мэра Киева и экс-боксера Виталия Кличко относительно политики Германии в украинском вопросе. Публикация вызвала широкий отклик у читателей, раскритиковавших политика за "требования и обвинения".

Так, один из комментаторов выразил мнение, что Украина хочет слишком многого.

"Только требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее руководителями желает устанавливать, будет ли запущен "Северный поток — 2" или нет? Это государство с ее политиками стремится в НАТО, Евросоюз и требует евро? Этот политик пропустил большое число ударов по лицу", — написал читатель под ником Kleiner_Olaf.

Другой пользователь упрекнул Украину в неблагодарности, невзирая на многомиллиардные вливания со стороны Германии в эту страну.

"Мы много лет закачивали огромные средства в Украину. Это неблагодарность. Украина преследует целью втянуть нас в эту конфликтную ситуацию. Порой мне кажется, что они не хотят дипломатического решения вопроса или надеются, что Россия непонятно каким образом исчезнет, и тогда их проблемы разрешатся. Поставки вооружения побуждают вас неправильно себя вести", — отметил Bbz.

А один из читателей Der Spiegel полагает, что Украине "очень хочется" конфликта с Россией.

Ранее Кличко в публикации для издания Bild обвинил властей ФРГ в том, что они якобы "предают Украину". Он выразил мнение, что в стране наблюдается "большое разочарование" из-за того, что Берлин поддерживает "Северный поток – 2" и не хочет поставлять Украине оружие.

Как ранее писал Kp.ru, посол Украины Андрей Мельник поставил очередной ультиматум новому канцлеру Германии Олафу Шольцу. Так, Мельник потребовал у него отстранить Россию от всех мировых организаций, ввести запрет на немецкие инвестиции в РФ, заморозить активы россиян за границей и многое другое.