В Кремле выступили за диалог с фанатами в вопросе Fan ID

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают необходимым диалог с фанатами в вопросе Fan ID, чтобы понять причины негативной реакции.

- Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков также предположил, что представители фанатских движений не поняли каких-то нюансов Fan ID.

Напомним, ранее фанатские объединения футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Ростов" выпустили заявления, в которых говорится, что они отказываются от оформления паспортов болельщиков и не будут посещать матчи, на которых требуют предъявить Fan ID. Позже к ним присоединились болельщики петербургского "Зенита".

Fan ID - электронный документ, необходимый для идентификации зрителя и других участников спортивного соревнования. Персонифицированная карта вводится в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.