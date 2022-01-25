Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась

Число выявленных за сутки заражений коронавирусом в российской столице снизилось Фото: REUTERS

Снижение количества заражений коронавирусной инфекцией за сутки зафиксировано в Москве.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, опубликованным во вторник, 25 января 2022 года, за 24 часа коронавирусом в российской столице заразились 18 935 человек. Днем ранее этот показатель достиг 19 509 случаев.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 2 212 980 протестированных в Москве.

Кроме того, в российской столице выздоровело от коронавируса еще 3999 человек. Также зафиксировано 1126 случаев госпитализации и 75 летальных исходов. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 485 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что при омикрон-штамме коронавируса заразность так называемых суперраспространителей - людей, которые способны заражать от 100 до тысячи человек, вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте.