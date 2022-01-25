Песков прокомментировал слова Кадырова об Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова заявившего, что на месте президента России Владимира Путина он «давно забрал бы Украину» и «навел порядок».

- Хочу напомнить, что основы внешней политики России формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков также добавил, что Кадыров имеет право выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Ранее Песков прокомментировал слова Рамзана Кадырова в адрес члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналиста Елены Милашиной. Глава Чечни заявил, что считает их «террористами». Песков подчеркнул, что каждый гражданин страны имеет права, в том числе реагировать на заявления, опровергая их, или «используя какие-то другие судебные варианты» для защиты чести и достоинства. Пресс-секретарь главы государства также заявил, что в Кремле «предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться» в предысторию и в «выяснение этих отношений».