В Рособрнадзоре допустили перенос досрочного периода сдачи ГИА и ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили перенос сроков проведения досрочного периода ГИА из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести на другие даты, если эпидемиологическая обстановка в стране будет ухудшаться.

"В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен", - рассказали в пресс-службе ведомства "Российской газете".

В декабре 2021 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что Единый государственный экзамен в 2022 году собираются провести в доковидном формате.

Он отмечал, что уже два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, а сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля 2022. Основной же период экзаменов назначен с 26 мая по 2 июля 2022.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в 2021 году, несмотря на пандемию, перенос сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ не производился, несмотря на то, что некоторая часть выпускников заболела COVID-19.