Глава Минобороны Украины заявил, что готов встретиться с Шойгу

Алексей Резников Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов встретиться с коллегой из России Сергеем Шойгу. Однако переговоры должны проходить с участием иностранных партнеров.

- Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться, — сказал он во время выступления в Верховной раде.

По его словам, сейчас нет угрозы «вторжения» России на Украину.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.