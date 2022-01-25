В Амурской области число авиапассажиров внутри региона выросло в 3,5 раза

Жители Приамурья стали больше летать внутри региона. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Жители Амурской области стали чаще пользоваться авиатранспортом и больше летать внутри региона. По словам губернатора Василия Орлова, за три года внутренняя авиационная мобильность амурчан выросла в 3,5 раза. Благодаря поддержке правительства Приамурья регулярные рейсы стали доступнее, и теперь пассажиры могут добраться даже в отдаленные районы, с которыми ранее не было пассажирского авиасообщения.

Амурские власти сегодня финансируют три региональных авиаперевозчика: авиакомпания «Аврора» получает поддержку в рамках федеральной программы, авиакомпании «СиЛА» и «Амурская авиабаза» субсидируются из областного бюджета.

- Авиатранспортной мобильности жителей Приамурья уделяем пристальное внимание. Работа ведется по нескольким направлениям, среди них, в частности, субсидирование авиарейсов в труднодоступные районы региона, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Рассматривая пассажиропоток аэропортов и посадочных площадок, которые обеспечивают область воздушным внутрирегиональным сообщением, за исключением показателей международного аэропорта Благовещенск, за три года, с 2019 года по 2021 год, авиамобильность амурчан внутри области выросла в 3,5 раза.

Пассажиров Приамурья сейчас обслуживают четыре аэропорта: в Зее, Тынде, Экимчане и международный аэропорт Благовещенск. В регионе также действуют шесть посадочных площадок: в Февральске, Бомнаке, Октябрьском, Горном, Хвойном и Береговом. Все аэропорты и посадочные площадки (за исключением аэропорта Благовещенска) управляются предприятием ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». Всего в 2021 году малая авиация Приамурья перевезла около 27,8 тысяч пассажиров. Это почти в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Три года назад услугами региональных рейсов воспользовались всего 7,7 тысяч пассажиров.

В 2021 году аэропорт Зея обслужил 7359 пассажиров (для сравнения, в 2019 году его услугами воспользовались 2520 человек). Через аэропорт Тында в прошлом году улетели и прилетели 10562 пассажира (в 2019 году – 899 пассажиров). Аэропорт Экимчан за минувший год обслужил 2621 пассажира (в 2019 году – 503 пассажира).

Глава Приамурья отметил, что субсидирование внутрирегиональных авиаперевозок будет продолжено и в 2022 году.

- В этом году предусматриваем средства областного бюджета на обеспечение регулярной авиационной доступностью жителей, - подчеркнул Василий Орлов.