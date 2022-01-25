Госдума приняла во втором чтении закон о санкциях за нарушение прав россиян

Государственная дума приняла во втором чтении закон о санкциях за нарушение прав россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона о введении санкций за нарушение прав граждан России.

Отметим, что сейчас действует федеральный закон, согласно которому предусмотрены санкции в отношении граждан Соединенных Штатов Америки за нарушение прав россиян. В качестве наказания предусмотрены запреты на въезд в РФ, запрет деятельности на территории России и прочее.

Законопроект предлагает разрешить вводить санкции против всех иностранных граждан.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал приоритетным дальнейшее сплочение русского мира, уделение особого внимания защите прав соотечественников, живущих за пределами РФ, поддержку русского языка и культуры. Министр отметил, что работа в этих направлениях имеет большое значение. Также он обратил особое внимание на обеспечение прав и защиты интересов соотечественников, проживающих за рубежом и отметил важность сохранения общероссийской культурной идентичности.