Минтруд сообщил о готовности к перерасчету пенсий для их повышения

В Пенсионном фонде России (ПФР) планируют сделать перерасчет пенсий из-за индексации на 8,6%. Фото: Shutterstock

В Пенсионном фонде России (ПФР) планируют сделать перерасчет пенсий из-за индексации на 8,6%. Об этом в ходе заседания Комитета Совфеда по соцполитике рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Как уточнил замминистра, ПФР выполнит перерасчет увеличения размеров пенсий с января этого года. Причем фонд готов к таким тратам. Общие расходы на эту цель в 2022-2024 годы составят почти 540 млрд рублей.

"Средств, которые есть в наличии, хватит для того, чтобы эта выплата была сделана в увеличенном размере пенсий", — цитирует Пудова ПРАЙМ.

Кроме этого, он добавил, что выплата с доплатой будет произведена уже за январь 2022 года.

Напомним, согласно поручению президента России Владимира Путина, страховые пенсии по старости для неработающих граждан в этом году повысятся на 8,6%. Ранее хотели провести индексацию на 5,9%. Предполагается, что страховая пенсия у неработающих пенсионеров вырастет в 2022-м году в среднем до 18 984 рублей.

Ранее Kp.ru писал о том, кто, когда и в каком размере в России получит прибавку к пенсионным выплатам в 2022 году. Также эксперт издания ответил на вопросы о дополнительной индексации.