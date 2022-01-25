ФСИН потребовал заменить брату Навального условный срок на реальный

Олег Навальный Фото: Евгений СОФИЙЧУК/ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила в суд требование заменить Олегу Навальному, брату блогера Алексея Навального, условный срок на реальный за неисполнение наложенных на него судом ограничений.

- Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции зимой прошлого года, — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Адвокат Навального сообщил, что пока не ознакомился с ходатайством ФСИН.

Напомним, Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно в 2021 года. Причиной этому стал призывать принять участие в незаконной акции в январе того же года. По версии обвинения, Навальный нарушил рекомендации по противодействию коронавирусу. Осужденный не признал свою вину.

Во вторник, 25 января, появилась информация, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексей Навальный и бывший юрист ФБК* Любовь Соболь включены в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. Как сообщается на сайте Росинмониторинга, в список террористов и экстремистов также внесены сторонники Навального – юрист Вячеслав Гимади и бывший депутат Томской городской думы Ксения Фадеева.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента