Госдума повысила штрафы за отсутствие маркировки на алкоголе и табаке

Штрафы за торговлю, производство и транспортировку табачной и алкогольной продукции без маркировки вырастут в несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная Дума во вторник, 25 января приняла в третьем чтении законопроект, повышающий размер штрафных санкций за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированного алкоголя и сигарет.

Согласно тексту документа ужесточение закона об отсутствие маркировки на алкогольной и табачной продукции коснется следующих нарушений:

Штраф за перемещение внутри страны:

- Для физлиц поднимется до 15 до 25 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч).

Штраф за производство или ввод в оборот алкогольной и табачной продукции без маркировки или с нарушением маркировки:

- Для должностных лиц в настоящий момент - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. После принятия законопроекта составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей

- Для юрлиц сейчас составляет от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. После внесения изменений будет составлять от 200 тысяч до 300 тысяч рублей с последующей конфискацией.

Штраф за торговлю немаркированной продукцией:

- Для физлиц вырастет с 4-5 тысяч рублей до суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

- Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет от 10 -15 тысяч рублей.

- Для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей (в настоящее время – от 200 до 300 тысяч рублей) с конфискацией предметов административного правонарушения.

Отметим, что при условии, что данный закон поддержит Совет Федерации и президент, соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.