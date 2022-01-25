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Происшествия25 января 2022 11:46

В Москве мужчина отказывается спускаться с верхушки Крымского моста

Из-за инцидента перекрыли две полосы движений
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мужчина отказывается спускаться

Мужчина отказывается спускаться

Фото: Кадр видео

Две полосы движения на Крымском мосту перекрыли из-за мужчины, который забрался на мостовые фермы и отказывается спускаться. Странное поведение человека очевидцы сняли на видео.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что с забравшимся на верхушку моста мужчиной разговаривают столичные спасатели и полицейские, пытаясь убедить его спуститься, но пока безуспешно. На место инцидента вызвали психологов.

В связи с этим на подъезде к мостовому переходу сформировалась серьезная пробка. Движение транспорта на этом участке затруднено.

Что именно стало причиной такого поступка, пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, британская каскадерша Николь Смит-Людвиг забралась на вершину 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Это сделано в рамках рекламного клипа авиакомпании Emirates Airlines.