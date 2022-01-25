"Предатели не умирают, их привилегия сдохнуть!": Таможня пресекла канал контрабандного вывоза оружия в США

В ходе обысков из дома и гаража подозреваемого изъяли оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина Фото: Пресс-служба ФТС России

Гражданин Российской Федерации через международные почтовые отправления пересылал в США контрабандную продукцию военного назначения, сообщили kp.ru в пресс-службе ФТС России.

По данным пресс-службы, в почтовых отделениях Ставропольского края таможенники обнаружили и изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова.

На кадрах видно, как сотрудник таможни достает завернутую в обои сумку с несколькими магазинами для патронов. На одном из магазинов выцарапана фраза "предатели не умирают, их привилегия сдохнуть".

Посылки с контрабандой гражданин РФ отправлял под вымышленными именами. В ходе обысков из дома и гаража подозреваемого изъяли оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина. Экспертиза установила, что магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России.

В настоящий момент по данному инциденту проводится следствие. По факту контрабанды оружия возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ( "Контрабанда огнестрельного оружия")