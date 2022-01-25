Минздрав объяснил отсутствие заказов вакцины «ЭпиВакКорона» достаточными запасами

В Минздраве объяснили отсутствие заказов вакцины «ЭпиВакКорона» достаточными запасами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в данный момент запасы вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в регионах достаточны, чтобы удовлетворить потребность. Он напомнил, что препараты закупаются исходя из потребности.

- Текущие остатки препаратов «ЭпиВакКорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них, — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов сообщили, что министерство здравоохранения России приостановило закупки и поставки вакцины. В Государственной думе и российской фармацевтической компании также уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется. Сообщалось также, что в 2022 году не было запросов на производство данной вакцины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о прекращении поставок и закупок вакцины. Он посоветовал обратиться в Минздрав и оперштаб. Отслеживание подобной информации не прерогатива Кремля, подчеркнул Песков.