ПФР получил право передавать данные о россиянах в Росстат

Какие именно сведения будут подлежать передаче - определит правительство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, итоговом чтении закон о передаче Росстату данных о россиянах из системы Пенсионного фонда России (ПФР). Причем эта информация обязательно будет в обезличенной форме, передает ТАСС.

Кабмин внес на рассмотрение Госдумы проект этого закона в сентябре 2021-го года. Согласно документу, ПФР обязуется передавать Росстату сведения индивидуального учета, а также другую административную информацию из своих систем. Речь идет о данных, необходимых для подготовки официальной статистики.

Какие именно сведения будут подлежать передаче - определит правительство. Но уже известно, что в их число попадают данные о соцподдержке от государства, соцгарантиях и выплатах.

Как уточняется в пояснительной записке к закону, новая мера позволит государству сформировать систему оперативной статистики. А на основе последней разработают перечень социально-экономических показателей.

Ранее Kp.ru сообщал о том, что ПФР сверил информацию из своих баз с данными МВД и ФНС. В результате были ликвидированы множество число разночтений и обманутым пенсионерам вернули десятки миллионов рублей.