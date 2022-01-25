Минкульт опроверг сообщения о расформировании Литинститута имени Горького Фото: сайт Литературного института имени Горького

Никаких решений относительно расформирования Литературного института имени Максима Горького в Москве не принималось, заявили в Министерстве культуры России.

«Минкультуры РФ не принимало решений по расформированию Литинститута имени Максима Горького. Вуз продолжает работу в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с ранее принятыми планами», – сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в Минкульте, появившаяся ранее информация о реорганизации вуза не соответствует действительности. Кроме того, отметили в ведомстве, в декабре 2021 на встрече студентов и преподавательского состава Литинститута с заместителем министра культуры страны Ольгой Яриловой были представлены результаты деятельности вуза.

Между тем ректор института Алексей Варламов в комментарии ТАСС назвал фейком сообщения о реорганизации учебного заведения, распространенные в Telegram-каналах.

Напомним, Литературный институт имени Максима Горького готовит профессиональных литературных работников, в том числе поэтов, драматургов, публицистов и переводчиков. Его открытие состоялось в 1933 году и было приурочено к 40-летию творческой деятельности Максима Горького. Выпускниками вуза в разные годы были писатели и поэты Константин Симонов, Сергей Михалков, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина.