Исполком ВОЗ выдвинул гендиректора Гебрейесуса на второй срок

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, чьи полномочия заканчиваются в 2022 году, выдвинут на второй срок.

С соответствующей инициативой выступил исполнительный комитет ВОЗ во вторник, 25 января 2022 года. Если решение будет поддержано, Гебрейесус будет руководить организацией еще пять лет – до 2027 года.

Гебрейесус является единственным претендентом на высшую должность в ВОЗ. Голосование по его переизбранию состоится на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая должна пройти в Женеве с 22 по 28 мая 2022 года.

Напомним, Тедрос Аданом Гебрейесус занял пост главы Всемирной организации здравоохранения в 2017 году. До этого он занимал пост министра иностранных дел Эфиопии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Гебрейесус спрогнозировал, что новые штаммы коронавирусной инфекции могут спровоцировать волну заболеваемости вирусом в мире. Особое внимание руководитель ВОЗ обратил на сильную заразность "омикрона".