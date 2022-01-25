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Здоровье25 января 2022 12:30

Мурашко сообщил, что дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом

25 января была выведена в оборот вакцина для несовершеннолетних, напомнил глава Минздрава
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Глава Минздрава сообщил, что дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом

Глава Минздрава сообщил, что дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что несовершеннолетние стали в два раза чаще болеть коронавирусной инфекцией. При этом болезнь протекает тяжелее, чем раньше.

- Мы сегодня вывели в оборот «Гам-Ковид-М» для подростков и детей. Дети стали болеть коронаиврусом в два раза чаще и у них заболевание проходит тяжелее. Вакцинация происходит только с согласия родителей или представителей, — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее Центр Гамалеи получил разрешение на испытание вакцины против COVID-19 для детей. Препарат предназначен для детей 6-11 лет. Ее исследования будут проходить на базе в Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. В исследованиях примут участие 2,2 тысячи детей соответствующего возраста. Сообщалось, что завершить исследование предполагается 31 декабря 2023 года.