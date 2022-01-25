Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 января 2022 12:42

Bloomberg раскрыл подробности ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности

Bloomberg: США перечислят России сферы, где они могут отреагировать на предложения Москвы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
США перечислят России сферы, где они могут отреагировать на предложения Москвы

США перечислят России сферы, где они могут отреагировать на предложения Москвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в письменном ответе на предложения России по гарантиям безопасности в Европе намерены перечислить те сферы, где они могут отреагировать на обеспокоенность Москвы, рассказал официальный представитель Евросоюза.

По информации Bloomberg, Вашингтон координирует ответ на российские предложения с ЕС и партнерами по НАТО. Как сообщил источник агентства, в нем США вряд ли изложат подробный разбор требований Москвы, однако перечислят те сферы, в которых Запад может решить беспокоящие российскую сторону вопросы.

Кроме того, отмечается в сообщении, в ответе Вашингтона будут перечислены действия Москвы, вызывающие тревогу у Европы.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обещал предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе на этой неделе.

Напомним, российский МИД 17 декабря 2021 опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков.