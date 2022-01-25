Bloomberg раскрыл подробности ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности

США перечислят России сферы, где они могут отреагировать на предложения Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в письменном ответе на предложения России по гарантиям безопасности в Европе намерены перечислить те сферы, где они могут отреагировать на обеспокоенность Москвы, рассказал официальный представитель Евросоюза.

По информации Bloomberg, Вашингтон координирует ответ на российские предложения с ЕС и партнерами по НАТО. Как сообщил источник агентства, в нем США вряд ли изложат подробный разбор требований Москвы, однако перечислят те сферы, в которых Запад может решить беспокоящие российскую сторону вопросы.

Кроме того, отмечается в сообщении, в ответе Вашингтона будут перечислены действия Москвы, вызывающие тревогу у Европы.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обещал предоставить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе на этой неделе.

Напомним, российский МИД 17 декабря 2021 опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков.