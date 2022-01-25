В России вырос размер семейного дохода для комфортных выплат по ипотеке

В России вырос размер семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что размер семейного дохода, достаточного для комфортного обслуживания ипотеки составил 90,2 тысячи рублей.

"Динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин в беседе с изданием Lenta.ru

Сообщается, что в июне 2021 года размер семейного дохода для выплаты ипотеки составлял 78,2 тысячи рублей (+15,4%)

Ранее в российских банках рассказали , что для одобрения ипотечного кредита для покупки однокомнатной квартиры в Москве и области нужно минимально зарабатывать 85 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно, передают "Известия".

Накануне стало известно, что министерство финансов России разрабатывает законопроект о снижении ипотечной ставки для благонадёжных заёмщиков, рассказывает RT.

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