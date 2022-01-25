Мужчина, забравшийся на верхушку Крымского моста в Москве, согласился спуститься вниз

Спасатели уговорили мужчину, забравшегося на верхушку Крымского моста, спуститься вниз

Мужчину, забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве высотой в 27 метров, уговорили спуститься вниз.

Сообщается, что неизвестный требовал от работодателя, чтобы тот выплатил ему деньги. Спасатели подняли мужчине наличку на автокране. Тот пересчитал деньги, после чего согласился спуститься.

Напомним, странное поведение неизвестного заметила дежурная смена спасательной станции «Крымский мост». Из-за мужчины движение по мосту ограничили по трем из четырех полос в сторону станции метро «Октябрьская». Пробка растянулась примерно на один километр. Территория была оцеплена сотрудниками полиции и МЧС. В реке под мостом неизвестного страховала лодка. С мужчиной разговаривали спасатели и сотрудники правоохранительных органов, однако не смогли уговорить его спуститься. Кроме того, на место вызывали психологов.