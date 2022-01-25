Мишустин: Не стоит рассчитывать переболеть COVID-19 в легкой форме

Мишустин уверил, что во всех российских регионах на сегодняшний день есть запас вакцин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник, 25 января глава кабинета министров Михаил Мишустин в ходе своего выступления на президиуме координационного совета по борьбе с COVID19 обратился к российским гражданам.

"В случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Вирус распространяется стремительно, хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже. Люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями и сейчас уязвимы перед инфекцией", - подчеркнул Мишустин.

Он также напомнил, что меры защиты от вируса остаются те же. При этом большое значение, по мнению премьер-министра, играет своевременная вакцинация от коронавируса.

"Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так, у болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье", - отметил глава кабина.

Также Мишустин уверил, что во всех российских регионах на сегодняшний день есть запас вакцин, и регионы должны заранее прогнозировать потребности в вакцинах, чтобы избежать нехватки препарата.