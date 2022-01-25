Эксперт усмотрел "провокацию" в отключении электричества в трех странах Азии

Отключение электроэнергии в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане, возможно, было намеренной провокацией. Фото: Shutterstock

Отключение электроэнергии в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане, возможно, было намеренной провокацией. Об этом сегодня, 25 января заявил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, его цитирует ТАСС.

Оценивая распространенные в Телеграм-каналах версии о том, что США могут иметь отношение к возникшим сбоям в энергосистемах этих государств, эксперт назвал эти предположения маловероятными. При этом он допустил, что ситуацию "намеренно спровоцировали какие-то внутренние силы".

Напомним, сегодня в южной части Казахстана, почти во всех регионах Киргизии и на востоке Узбекистана массово отключилась подача электроэнергии. В результате этого приостановилась работа аэропортов, нарушились коммуникации в крупнейших городах. Жители некоторых районов Бишкека остались без отопления и воды, также отключились банкоматы.

Как писал ранее Kp.ru, представители Минэнерго Узбекистана рассказали о причинах проблем с электричеством в стране. По их словам, всему виной стала крупная авария в энергосетях Казахстана, которая была вызвана быстрым увеличением мощности на транзит энергии в энергосистемах обеих стран.