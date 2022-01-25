Врачи назвали пять "гуляющих" симптомов "омикрона"

Уровень нейтрализующих антител к «омикрону» у привитых «Спутником» вдвое выше, чем у вакцинированных «Пфайзером» Фото: REUTERS

Общая слабость и поражение вестибулярной системы зараженных омикрон-штаммом COVID19 приводят к появлению нескольких "уходящих и приходящих" симптомов болезни, сообщает издание Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

По данным NHS, омикрон-пациенты часто жалуются на звон в ушах, снижение слуха, головокружения, головную боль и напряжение в глазах.

"Симптомы могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу", — подчеркивают эксперты.

Британские медики просят обратить внимание, что при постоянных болях необходимо обратиться к специалистам. Вам могут потребоваться дополнительные обследования.

Напомним, ранее kp.ru рассказала о согласно результатам исследований российско-итальянской группы учёных, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» у привитых «Спутником» вдвое выше, чем у вакцинированных «Пфайзером».