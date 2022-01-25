Вирусолог Чумаков призвал россиян перестать "мериться антителами" и призвал прививаться

Вирусолог Чумаков призвал россиян перестать "мериться антителами" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава центра Глобальной вирусологической сети и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков призвал россиян перестать "мериться антителами", так как они им ни о чем не расскажут.

"Антитела - это хорошо. Их роль заключается в том, чтобы остановить вирус на ранней стадии. То есть когда он попал в организм, начинает размножаться и циркулирует там, то наличие антител в крови помогает. Они связываются с вирусом и нейтрализуют его, выводят из игры", - пояснил он в беседе с ОТР.

Специалист посоветовал пойти в пункты вакцинации и прививаться против коронавируса, а также не забывать о ревакцинации.

Ранее Росздравнадзор объяснил правила пересчета значений тестов на антитела к коронавирусу. Сайт KP.ru опубликовал таблицу с расшифровкой. Так, у всех этих производителей есть разные виды тестов на коронавирус и антитела к нему. В данном случае речь идет о тестах на количественное определение антител класса IgG к SARS-CoV-2.