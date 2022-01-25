В России увеличится максимальная ставка по депозитам

В этом году российские банки привлекут рекордный объем средств от клиентов – физлиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальный уровень доходности по вкладам в банках России в этом году превысит 8,5%. Об этом говорится в материалах агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР), на которые ссылается ТАСС.

По данным НКР, вследствие этого объем средств граждан на срочных депозитах по итогам 2022-го года вырастет на 10-12% (свыше 2 трлн рублей) и достигнет уровня весны 2020 года. Такие показатели отчасти обеспечит перетекание денежных средств с текущих счетов. При этом совокупный прирост средств граждан в системе без учета валютной переоценки сохранится сдержанным - 5-6%.

В НКР прогнозируют, что положительная динамика вкладов при увеличении их доходности будет сохраняться большую часть текущего года. Причем важнейшим стимулом роста депозитов выступит рост доходности срочных вкладов.

Как ранее писал Kp.ru, по данным ВТБ, в этом году российские банки привлекут рекордный объем средств от клиентов – физлиц. Так, прирост депозитов должен достигнуть 1,4 трлн рублей, чему будет способствовать, в частности, рост ставок.