Спасатели эвакуировали из метро в Ташкенте 415 пассажиров

Из метрополитена столицы Узбекистана во вторник, 25 января МЧС эвакуировали из 415 человек. Фото: Shutterstock

Из метрополитена столицы Узбекистана во вторник, 25 января МЧС эвакуировали из 415 человек. Из-за массового отключения электроэнергии в стране спасателям пришлось вытаскивать застрявших в вагонах между станциями пассажиров, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в своей официальном телеграм-канале.

Из-за отключения света также остановились лифты в многоквартирных домах. Спасателям поступило 51 такое обращение. Граждан удалось освободить при участии коммунальных служб.

В 9 утра по московскому времени в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии. По данным минэнерго страны, в оставленных без света регионах уже началось поэтапное восстановление электроэнергии.

Напомним, ранее kp.ru рассказал, что причиной отключения электричества в Узбекистане, Казахстане и Киргизии стала крупная авария в казахстанских электросетях. А аварию в свою очередь спровоцировало быстрое увеличение мощности на транзит электричества в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.