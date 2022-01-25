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Происшествия25 января 2022 14:05

Спасатели эвакуировали из метро в Ташкенте 415 пассажиров

Пассажиры ташкентского метро оказались "заперты" в подземке из-за блэкаута
Анастасия СОБОЛЕВА
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Из метрополитена столицы Узбекистана во вторник, 25 января МЧС эвакуировали из 415 человек.

Из метрополитена столицы Узбекистана во вторник, 25 января МЧС эвакуировали из 415 человек.

Фото: Shutterstock

Из метрополитена столицы Узбекистана во вторник, 25 января МЧС эвакуировали из 415 человек. Из-за массового отключения электроэнергии в стране спасателям пришлось вытаскивать застрявших в вагонах между станциями пассажиров, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в своей официальном телеграм-канале.

Из-за отключения света также остановились лифты в многоквартирных домах. Спасателям поступило 51 такое обращение. Граждан удалось освободить при участии коммунальных служб.

В 9 утра по московскому времени в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии. По данным минэнерго страны, в оставленных без света регионах уже началось поэтапное восстановление электроэнергии.

Напомним, ранее kp.ru рассказал, что причиной отключения электричества в Узбекистане, Казахстане и Киргизии стала крупная авария в казахстанских электросетях. А аварию в свою очередь спровоцировало быстрое увеличение мощности на транзит электричества в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.