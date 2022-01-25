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Общество25 января 2022 14:07

Исследование: каждый второй российский студент готов к переезду для поиска первой работы

Аналитики отметили, что наиболее популярными направлениями для старта карьеры оказались ИТ и телекоммуникации, производство, медицина, транспорт и образование
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Исследование: каждый второй российский студент готов к переезду для поиска первой работы

Исследование: каждый второй российский студент готов к переезду для поиска первой работы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты онлайн-университета Skypro заявили, что каждый второй студент готов к переезду и поиску первой работы.

Так, 51% участников опроса рассчитывают получать зарплату в 40–60 тысяч рублей., а каждый пятый (20%) считает оптимальной сумму более 80 тысяч рублей, передает "Газета.ru".

Аналитики отметили, что наиболее популярными направлениями для старта карьеры оказались ИТ и телекоммуникации (24%), производство (19%), медицина (13%), транспорт и образование (по 11%).

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных учащихся с Днём российского студенчества, который отмечается 25 января. Глава государства пожелал им различных достижений, надёжной дружбы и любви, сообщает Life.ru.

Ранее стали известны самые популярные у российских студентов сферы работы. Так, после вуза 28% студентов планируют трудиться в частных фирмах, коммерческих клиниках, школах и университетах, передает телеканала "360"