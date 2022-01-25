Обвиняемый в мошенничестве замглавы Минтранса Токарев освобожден от должности

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта страны Владимира Токарева. Чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», – сказано в распоряжении премьера, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, с 2016 по 2018 годы Токарев, будучи первым заместителем гендиректора ООО «СпецТрансСтрой», организовал хищение средств в особо крупном размере. Вместе с ним в преступной схеме участвовали несколько руководителей ООО «СпецТрансСтрой», ООО «Главстройинвест» и аффилированных организаций. В ведомстве сообщили, что при обысках у замминистра изъяли цифровые носители информации и документацию.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил более 500 миллионов рублей.