США готовы ввести жесткие санкции на экспорт из РФ в случае эскалации украинского кризиса

В США подтвердили подготовку нового пакета жестких санкций в отношении России в случае эскалации украинского кризиса. Фото: REUTERS

США готовы ввести в отношении России меры экспортного контроля в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Экспортные ограничения, которые готовят США, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, пишет РИА Новости.

Финансовые санкции в отношении России будут жестче, чем в 2014 году, отметили в Белом доме. В 2014 году российский рубль подешевел наполовину, а Центробанк потратил 25 процентов резервов на его поддержку.

В Белом доме уточнили, что санкции против России в случае эскалации украинского кризиса будут введены единовременно, без поэтапного наращивания.

США заявили, что Россия почувствует последствия, если решит использовать поставки газа как инструмент давления. В то же время сценарий полного прекращения экспорта российского газа в Европу там считают менее вероятным, но прорабатывают альтернативные источники поставок туда энергоносителей.

Ранее о том, что новый санкционный план США против России был представлен в Берлине, писал таблоид Bild. По информации издания, новый пакет санкций предположительно должен нанести России экономический ущерб до 50 млрд долларов. План предполагает блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.