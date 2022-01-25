Суд признал законным штраф Элджею в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский городской суд оставил в силе постановление Зюзинского районного суда Москвы о назначении штрафа рэперу Элджею в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

«Постановление Зюзинского районного суда Москвы оставлено без изменений», – рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, в ноябре прошлого года в Зюзинский районный суд столицы поступил протокол на Элджея. Артисту вменяли административное правонарушение по статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета».

Как писал сайт kp.ru, музыкант судился с башкирской компанией «Рок Арт Медиа», которая занимается организацией концертов. Весной фирма анонсировала выступления рэпера в Екатеринбурге, Уфе и Перми, но уральские гастроли так и не состоялись: якобы нечистые на руки устроители продали билеты, но свои обязательства не выполнили. В суде Элджей требовал возместить ему 8,7 миллиона рублей, однако проиграл дело.