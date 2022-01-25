В Казахстане восстановлено энергообеспечение

В Казахстане возобновили подачу электроэнергии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Возобновлена подача электроэнергии в регионы Казахстана, которые остались без света в результате аварии во вторник 25 января, сообщает издание Tengrinews. Блэкаут продлился несколько часов.

«25 января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии произошел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север - Восток - Юг Казахстана», - сообщили издани. В пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Сообщается также о полном погашении энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

Нормальная схема национальной электрической сети Казахстана была восстановлена в 13.39, в 14.53 14.53 были сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области, а к 16.00 энергоснабжение уже было восстановлено во всех регионах южной зоны Казахстана.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в нескольких городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии во вторник 25 января начались перебои с электричеством. В Казахстане проблемы наблюдаются в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Также без света остались и южные регионы страны. Подробности здесь.