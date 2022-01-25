Россия сняла ограничения для приезжающих из Гонконга и стран южной Африки Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия снимает ограничения для прибывающих из Гонконга и нескольких стран на юге Африки. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Признать утратившим силу постановление главного санитарного врача России «Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространение на территории РФ нового штамма COVID-19», – говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Напомним, ограничения для приезжающих из Гонконга, ЮАР и других стран южной Африки предполагали обязательную самоизоляцию сроком две недели и прохождение двух ПЦР-тестов на коронавирус. Это было связано с выявлением штамма «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, въезд туристов был ограничен из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Кроме того, Роспотребнадзору и Министерству транспорта было поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Израиля.