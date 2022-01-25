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Общество25 января 2022 14:58

В МВД предложили ввести понятие «временной защиты» для массово прибывших в Россию иностранцев

МВД предлагает ввести новый вид убежища – «временную защиту»
Мария ПАВЛОВА
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МВД России предложило ввести понятие "временной защиты" для мигрантов, массово бежавших из страны, где они обычно проживают.

МВД России предложило ввести понятие "временной защиты" для мигрантов, массово бежавших из страны, где они обычно проживают.

Фото: REUTERS

В Министерстве внутренних дел РФ предлагают ввести новый вид убежища – институт «временной защиты». Это понятие определяется в проекте закона, который разработали в министерстве, пишет ТАСС.

«Временная защита» предполагает экстренное предварительное обеспечение безопасности массово прибывающих в РФ иностранцев в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания. Предполагается, что «временная защита» будет применяться в ситуациях, подобных массовому исходу граждан Украины в Россию в 2014 году. Тогда появилась необходимость в мерах регулирования подобных миграционных ситуаций.

«Вводится новый институт – «временная защита» как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России», - цитирует ТАСС выдержку из пояснительной записки к проекту закона.

Ранее на kp.ru сообщалось, что из-за миграционного кризиса Польша к июню построит пятиметровую стену стоимостью $160 млн на границе с Белоруссией. Со стороны Белоруссии в Польшу массово пытаются пробраться мигранты из третьих стран, чтобы попасть в Германию в поисках лучшей жизни.