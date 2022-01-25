В МВД предложили ввести понятие «временной защиты» для массово прибывших в Россию иностранцев

МВД России предложило ввести понятие "временной защиты" для мигрантов, массово бежавших из страны, где они обычно проживают. Фото: REUTERS

В Министерстве внутренних дел РФ предлагают ввести новый вид убежища – институт «временной защиты». Это понятие определяется в проекте закона, который разработали в министерстве, пишет ТАСС.

«Временная защита» предполагает экстренное предварительное обеспечение безопасности массово прибывающих в РФ иностранцев в случае внутриполитического конфликта в стране их обычного проживания. Предполагается, что «временная защита» будет применяться в ситуациях, подобных массовому исходу граждан Украины в Россию в 2014 году. Тогда появилась необходимость в мерах регулирования подобных миграционных ситуаций.

«Вводится новый институт – «временная защита» как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России», - цитирует ТАСС выдержку из пояснительной записки к проекту закона.

Ранее на kp.ru сообщалось, что из-за миграционного кризиса Польша к июню построит пятиметровую стену стоимостью $160 млн на границе с Белоруссией. Со стороны Белоруссии в Польшу массово пытаются пробраться мигранты из третьих стран, чтобы попасть в Германию в поисках лучшей жизни.