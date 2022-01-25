Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении» Фото: Shutterstock

Социальная сеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи в рамках закона о деятельности иностранных IT-компаний на территории России.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно документу, к началу 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны открыть на территории нашей страны свои филиалы, представительства или учредить юридические лица. Всего в соответствующий список попали 13 зарубежных IT-гигантов.

В перечне компаний, которые обязаны открыть представительства, Роскомнадзор указал Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube и YouTube Music и других.