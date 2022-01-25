Здание «секретной тюрьмы ЦРУ» продадут в Литве

В Литве продают здание "секретной тюрьмы ЦРУ". Фото: Janis Laizans/Reuters.

Здание «секретной тюрьмы ЦРУ» будет выставлено на продажу в Литве. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Здание с десятком комнат, некоторые из которых звукоизолированы и не имеют окон, использовалось американской разведкой для содержания подозреваемых в терроризме захваченных на Ближнем Востоке исламских боевиков. Здание известно также под названиями «Проект №2» и «Фиолетовый следственный изолятор».

Известно как минимум о трех заключенных, которых подвергали пыткам во время содержания в этом здании. Людей пытали лишением сна, светом и звуками, содержали в одиночных камерах.

За какую сумму будет выставлено на продажу здание «Фиолетового следственного изолятора», не сообщается.

Как ранее сообщалось на kp.ru, «секретная тюрьма ЦРУ» была замаскирована под элитную школу верховой езды. Заключенные содержались там с сентября 2004 по ноябрь 2005 года. Сколько всего заключенных побывало в «Фиолетовом следственном изоляторе», не сообщается.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме и обязал Литву выплатить компенсацию в 130 тысяч евро одному из заключенных. Подробности здесь.