Архангельская область установила рекорд по строительству жилья за последние 35 лет

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что на 2022 год перед регионом стоят не менее масштабные задачи по расселению людей из аварийного жилья. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области

Архангельская область в 2021 году установила рекорд по строительству жилья: в регионе было введено в эксплуатацию 415 тысяч квадратных метров. Таких показателей в Поморье не было за последние 35 лет – начиная с 1986 года. По словам губернатора Александра Цыбульского, на 2022 год перед областью стоят не менее масштабные задачи по расселению людей из аварийного жилья.

В прошлом году по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» (она входит в национальный проект «Жилье и городская среда») было построено 15 домов, что составляет 37 тысяч квадратных метров. План за 2021 год был выполнен на сто процентов. В ноябре Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержал заявки Архангельской области на 11 миллиардов рублей. Федеральное финансирование в полном объеме обеспечит реализацию всех оставшихся этапов программы переселения вплоть до 2025 года. Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на строительство стартовали уже в декабре.

- 2021 год запомнится рекордным вводом жилья – около 415 тысяч квадратных метров. Согласно окончательным статистическим данным, которые будут представлены чуть позже, мы прогнозируем, что итоговый показатель составит 425 тысяч квадратных метров. Это самый большой ввод жилья с 1986 года с учетом всех возведенных многоквартирных и индивидуальных домов, – рассказал на оперативном совещании под руководством губернатора заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

В 2022 году регион продолжит выкупать у собственников жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, и строить многоэтажки для людей, которым необходимо предоставить квартиры по программе переселения граждан из аварийных домов.

- Объем задач на 2022 год предстоит колоссальный, – подчеркнул губернатор Александр Цыбульский. – Необходимо приложить все усилия, чтобы до конца 2022 года реализовать все планы.

Ранее Александр Цыбульский заявил, что Архангельская область будет ускоренными темпами реализовывать программу, рассчитанную до 2025 года.

Напомним, проблема старых деревянных домов в регионе стоит очень остро. Благодаря 11 миллиардам, выделенным Фондом содействия реформированию ЖКХ, в Архангельской области удастся расселить 228 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это позволит улучшить жилищные условия 13,8 тысяч северян в 20 муниципальных образованиях Поморья. В общей сложности в 2021 году на эти цели регион получил 16,8 миллиардов рублей.